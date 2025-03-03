Samsun'da 3,5 ton kaçak midye ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Havza ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval halinde 3 ton 500 kilogram midye ele geçirildi.



Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'şar lira idari para cezası uygulandı.



Ele geçirilen midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.



Öte yandan, kamyonetin fazla tonaj taşıdığı belirlenerek Karayolları Yol Kenarı Denetim İstasyonu tarafından da 51 bin 26 lira idari para cezası kesildi.