Samsun'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Samsun'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06.08’de 3.6 büyüklüğünde bir kaydedildi. verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

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