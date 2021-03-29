Samsun'da 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Rabia Şahin'in cesedi nehirde bulundu

Samsun'da üç gündür kayıp olan Rabia Şahin'in cansız bedeni Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 yaşındaki Rabia'dan haber alamayan ailesinin durumu ihbar etmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün itibariyle ailenin bulunduğu mahallede ve civarında arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde; Rabia Şahin'in cansız bedeni Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Yeşilırmak Nehri'nden çıkarılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.