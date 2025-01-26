Samsun'da 3 uyuşturucu taciri yakalandı

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ö.F.M. (23), İ.E. (28) ve D.G. (27) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi.



Şahısların evlerinde yapılan aramada 44 adet extacy, 20 gram kokain, 66 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.