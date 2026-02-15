Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
15.02.2026 00:33
Son Güncelleme: 15.02.2026 00:42
iStockPhoto
Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
NTV - Haber Merkezi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Vezirköprü (Samsun)
|15 Şubat 2026 00:20
|41.1133
|34.9608
|7.00
|4.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 23:48
|39.1203
|28.3381
|7.02
|1.10
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14 Şubat 2026 23:43
|37.8219
|37.6906
|10.52
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 23:08
|39.1411
|28.3472
|7.01
|1.40
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 22:58
|38.2064
|37.5406
|7.00
|1.30
|Germencik (Aydın)
|14 Şubat 2026 22:25
|37.8736
|27.5769
|6.97
|1.30
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 22:24
|37.9425
|36.5067
|7.01
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 22:18
|39.2208
|28.2703
|6.99
|0.70
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.80 km] Aliağa (İzmir)
|14 Şubat 2026 22:10
|38.8347
|26.9297
|7.00
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|14 Şubat 2026 21:56
|38.2706
|38.8603
|7.06
|1.50
|Pütürge (Malatya)
|14 Şubat 2026 21:54
|38.2675
|38.8608
|13.58
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 21:29
|39.1689
|28.3036
|7.00
|0.70
|Pütürge (Malatya)
|14 Şubat 2026 21:21
|38.2708
|38.8631
|7.00
|1.00
|Gördes (Manisa)
|14 Şubat 2026 21:12
|39.0858
|28.3403
|6.77
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 20:53
|39.1367
|28.3428
|6.98
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 20:51
|39.1844
|28.1125
|7.02
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 20:49
|39.1811
|28.1706
|6.95
|0.90
|Görele (Giresun)
|14 Şubat 2026 20:10
|41.0008
|38.9572
|7.01
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 20:02
|37.7742
|36.1006
|7.65
|1.80
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 19:48
|37.8333
|36.1689
|7.14
|2.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Şubat 2026 19:35
|38.2667
|38.1558
|7.00
|1.60
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Şubat 2026 19:35
|38.2761
|38.1578
|7.03
|1.60
|Aşkale (Erzurum)
|14 Şubat 2026 19:23
|39.8808
|40.7353
|6.95
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 19:15
|39.1617
|28.2742
|7.00
|1.00
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 18:42
|38.1075
|37.1200
|7.14
|2.20
|Selçuklu (Konya)
|14 Şubat 2026 18:39
|37.9944
|32.4908
|7.00
|1.60
|Osmancık (Çorum)
|14 Şubat 2026 18:36
|41.1203
|34.8944
|7.93
|2.30
|Gemlik (Bursa)
|14 Şubat 2026 18:17
|40.4925
|29.2150
|8.34
|1.60
|Akçadağ (Malatya)
|14 Şubat 2026 18:00
|38.2933
|37.7689
|6.97
|1.60
|Pülümür (Tunceli)
|14 Şubat 2026 17:53
|39.4933
|40.2108
|7.04
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 17:39
|39.1339
|28.3369
|9.59
|1.60
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 17:35
|38.0878
|37.4500
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 17:25
|39.1894
|28.1503
|5.43
|1.60
|Vezirköprü (Samsun)
|14 Şubat 2026 17:15
|41.1233
|34.9758
|11.04
|1.70
|Osmancık (Çorum)
|14 Şubat 2026 17:03
|41.1239
|34.9428
|5.36
|1.60
|Kemah (Erzincan)
|14 Şubat 2026 16:48
|39.7047
|38.8683
|7.00
|1.50
|Ege Denizi - [63.55 km] Karaburun (İzmir)
|14 Şubat 2026 16:47
|38.7156
|25.6706
|7.09
|1.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Şubat 2026 16:42
|38.2503
|38.1725
|7.01
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 16:28
|38.1011
|36.5511
|7.00
|2.20
|Pülümür (Tunceli)
|14 Şubat 2026 16:21
|39.5022
|40.2128
|6.23
|1.40
|Çubuk (Ankara)
|14 Şubat 2026 16:08
|40.1597
|32.9994
|7.00
|1.50
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|14 Şubat 2026 16:02
|40.0239
|28.7172
|7.13
|1.40
|Germencik (Aydın)
|14 Şubat 2026 15:42
|37.8850
|27.5733
|9.28
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 15:21
|39.2186
|28.1767
|9.88
|1.10
|Akhisar (Manisa)
|14 Şubat 2026 15:12
|38.8461
|27.9369
|8.76
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 15:02
|39.1847
|28.1275
|6.95
|1.20
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|14 Şubat 2026 14:34
|40.0492
|28.7431
|11.22
|3.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 14:09
|39.1103
|28.2567
|10.02
|1.40
|Zile (Tokat)
|14 Şubat 2026 13:33
|40.1072
|35.9747
|8.03
|2.00
|Simav (Kütahya)
|14 Şubat 2026 13:20
|39.2433
|28.9572
|7.00
|1.20
|Bigadiç (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 13:15
|39.4928
|28.1564
|6.98
|1.50
|Yahşihan (Kırıkkale)
|14 Şubat 2026 13:12
|39.8411
|33.3206
|8.06
|2.30
|Bigadiç (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 13:06
|39.4864
|28.1283
|7.00
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 12:58
|39.2208
|28.1394
|5.06
|1.20
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 12:54
|37.8453
|36.2336
|6.67
|1.70
|Bayramiç (Çanakkale)
|14 Şubat 2026 12:37
|39.9183
|26.7606
|7.00
|1.30
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 12:30
|38.1211
|37.0247
|7.56
|1.20
|Kemah (Erzincan)
|14 Şubat 2026 12:28
|39.4536
|38.8958
|5.82
|1.40
|Mazıdağı (Mardin)
|14 Şubat 2026 12:22
|37.5089
|40.3233
|6.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 11:50
|39.2786
|28.1053
|5.18
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 11:49
|39.1917
|28.1581
|10.59
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14 Şubat 2026 11:39
|38.1217
|36.4486
|7.00
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 11:28
|39.1606
|28.2411
|7.00
|0.90
|Kavak (Samsun)
|14 Şubat 2026 11:10
|41.0056
|36.0331
|7.00
|1.50
|Doğanşehir (Malatya)
|14 Şubat 2026 11:00
|38.1347
|37.8747
|17.11
|2.00
|Ilgaz (Çankırı)
|14 Şubat 2026 10:36
|41.0250
|33.4886
|11.03
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 10:04
|39.2550
|28.1186
|8.26
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 10:02
|39.1583
|28.2397
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 09:50
|39.1897
|28.1364
|7.00
|1.10
|Demirözü (Bayburt)
|14 Şubat 2026 09:50
|39.9253
|39.8094
|7.07
|1.30
|Simav (Kütahya)
|14 Şubat 2026 09:26
|39.2550
|28.9578
|10.12
|1.50
|Simav (Kütahya)
|14 Şubat 2026 09:22
|39.2383
|28.9392
|12.67
|1.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|14 Şubat 2026 09:01
|38.1272
|38.4006
|11.86
|2.20
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 08:44
|40.6264
|27.6494
|11.79
|2.30
|Çelikhan (Adıyaman)
|14 Şubat 2026 08:43
|38.1008
|38.4408
|7.00
|1.40
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 08:22
|37.8183
|36.1528
|7.01
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 08:17
|37.8267
|36.1914
|7.05
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 07:05
|39.1553
|28.2869
|6.99
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 07:00
|39.1547
|28.2914
|7.01
|1.70
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 06:41
|37.7500
|36.0586
|6.98
|1.50
|Saimbeyli (Adana)
|14 Şubat 2026 06:38
|37.8200
|36.1839
|6.99
|2.00
|Döşemealtı (Antalya)
|14 Şubat 2026 06:37
|37.0525
|30.6406
|7.81
|2.40
|Çemişgezek (Tunceli)
|14 Şubat 2026 06:26
|39.0039
|38.8392
|7.04
|1.70
|Toprakkale (Osmaniye)
|14 Şubat 2026 06:22
|37.0281
|36.0872
|7.37
|1.80
|Tavas (Denizli)
|14 Şubat 2026 05:22
|37.2561
|29.0989
|7.04
|1.60
|Simav (Kütahya)
|14 Şubat 2026 04:59
|39.2356
|28.9422
|10.76
|1.90
|Battalgazi (Malatya)
|14 Şubat 2026 04:58
|38.1839
|38.4947
|7.00
|1.40
|Beypazarı (Ankara)
|14 Şubat 2026 04:27
|40.1539
|31.8381
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 04:16
|39.2014
|28.2050
|7.00
|1.40
|Bozkurt (Denizli)
|14 Şubat 2026 04:14
|37.8725
|29.4953
|7.09
|1.40
|İslahiye (Gaziantep)
|14 Şubat 2026 04:12
|37.1369
|36.6519
|7.00
|1.20
|Ege Denizi - [154.09 km] Datça (Muğla)
|14 Şubat 2026 04:09
|35.5642
|26.4525
|5.85
|2.80
|Aksu (Antalya)
|14 Şubat 2026 03:33
|36.8739
|30.8694
|7.05
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|14 Şubat 2026 03:11
|39.1467
|28.2644
|7.00
|1.20
|Ege Denizi - [09.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14 Şubat 2026 03:07
|39.5878
|26.0406
|8.26
|2.50
|Merkez (Bolu)
|14 Şubat 2026 03:03
|40.8172
|31.5381
|7.00
|1.30
