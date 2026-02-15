Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem

15.02.2026 00:33

Son Güncelleme: 15.02.2026 00:42


Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

NTV - Haber Merkezi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 

 

Sarsıntı, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Vezirköprü (Samsun)15 Şubat 2026 00:2041.113334.96087.004.00
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 23:4839.120328.33817.021.10
Gölbaşı (Adıyaman)14 Şubat 2026 23:4337.821937.690610.521.40
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 23:0839.141128.34727.011.40
Elbistan (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 22:5838.206437.54067.001.30
Germencik (Aydın)14 Şubat 2026 22:2537.873627.57696.971.30
Göksun (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 22:2437.942536.50677.011.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 22:1839.220828.27036.990.70
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.80 km] Aliağa (İzmir)14 Şubat 2026 22:1038.834726.92977.001.30
Pütürge (Malatya)14 Şubat 2026 21:5638.270638.86037.061.50
Pütürge (Malatya)14 Şubat 2026 21:5438.267538.860813.581.60
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 21:2939.168928.30367.000.70
Pütürge (Malatya)14 Şubat 2026 21:2138.270838.86317.001.00
Gördes (Manisa)14 Şubat 2026 21:1239.085828.34036.770.80
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 20:5339.136728.34286.981.10
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 20:5139.184428.11257.020.80
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 20:4939.181128.17066.950.90
Görele (Giresun)14 Şubat 2026 20:1041.000838.95727.011.60
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 20:0237.774236.10067.651.80
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 19:4837.833336.16897.142.00
Yeşilyurt (Malatya)14 Şubat 2026 19:3538.266738.15587.001.60
Yeşilyurt (Malatya)14 Şubat 2026 19:3538.276138.15787.031.60
Aşkale (Erzurum)14 Şubat 2026 19:2339.880840.73536.951.90
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 19:1539.161728.27427.001.00
Ekinözü (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 18:4238.107537.12007.142.20
Selçuklu (Konya)14 Şubat 2026 18:3937.994432.49087.001.60
Osmancık (Çorum)14 Şubat 2026 18:3641.120334.89447.932.30
Gemlik (Bursa)14 Şubat 2026 18:1740.492529.21508.341.60
Akçadağ (Malatya)14 Şubat 2026 18:0038.293337.76896.971.60
Pülümür (Tunceli)14 Şubat 2026 17:5339.493340.21087.041.90
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 17:3939.133928.33699.591.60
Elbistan (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 17:3538.087837.45007.001.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 17:2539.189428.15035.431.60
Vezirköprü (Samsun)14 Şubat 2026 17:1541.123334.975811.041.70
Osmancık (Çorum)14 Şubat 2026 17:0341.123934.94285.361.60
Kemah (Erzincan)14 Şubat 2026 16:4839.704738.86837.001.50
Ege Denizi - [63.55 km] Karaburun (İzmir)14 Şubat 2026 16:4738.715625.67067.091.70
Yeşilyurt (Malatya)14 Şubat 2026 16:4238.250338.17257.011.50
Göksun (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 16:2838.101136.55117.002.20
Pülümür (Tunceli)14 Şubat 2026 16:2139.502240.21286.231.40
Çubuk (Ankara)14 Şubat 2026 16:0840.159732.99947.001.50
Mustafakemalpaşa (Bursa)14 Şubat 2026 16:0240.023928.71727.131.40
Germencik (Aydın)14 Şubat 2026 15:4237.885027.57339.281.30
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 15:2139.218628.17679.881.10
Akhisar (Manisa)14 Şubat 2026 15:1238.846127.93698.761.30
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 15:0239.184728.12756.951.20
Mustafakemalpaşa (Bursa)14 Şubat 2026 14:3440.049228.743111.223.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 14:0939.110328.256710.021.40
Zile (Tokat)14 Şubat 2026 13:3340.107235.97478.032.00
Simav (Kütahya)14 Şubat 2026 13:2039.243328.95727.001.20
Bigadiç (Balıkesir)14 Şubat 2026 13:1539.492828.15646.981.50
Yahşihan (Kırıkkale)14 Şubat 2026 13:1239.841133.32068.062.30
Bigadiç (Balıkesir)14 Şubat 2026 13:0639.486428.12837.001.80
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 12:5839.220828.13945.061.20
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 12:5437.845336.23366.671.70
Bayramiç (Çanakkale)14 Şubat 2026 12:3739.918326.76067.001.30
Elbistan (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 12:3038.121137.02477.561.20
Kemah (Erzincan)14 Şubat 2026 12:2839.453638.89585.821.40
Mazıdağı (Mardin)14 Şubat 2026 12:2237.508940.32336.991.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 11:5039.278628.10535.181.00
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 11:4939.191728.158110.591.90
Göksun (Kahramanmaraş)14 Şubat 2026 11:3938.121736.44867.002.40
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 11:2839.160628.24117.000.90
Kavak (Samsun)14 Şubat 2026 11:1041.005636.03317.001.50
Doğanşehir (Malatya)14 Şubat 2026 11:0038.134737.874717.112.00
Ilgaz (Çankırı)14 Şubat 2026 10:3641.025033.488611.031.10
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 10:0439.255028.11868.261.10
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 10:0239.158328.23977.001.10
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 09:5039.189728.13647.001.10
Demirözü (Bayburt)14 Şubat 2026 09:5039.925339.80947.071.30
Simav (Kütahya)14 Şubat 2026 09:2639.255028.957810.121.50
Simav (Kütahya)14 Şubat 2026 09:2239.238328.939212.671.70
Yeşilyurt (Malatya)14 Şubat 2026 09:0138.127238.400611.862.20
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)14 Şubat 2026 08:4440.626427.649411.792.30
Çelikhan (Adıyaman)14 Şubat 2026 08:4338.100838.44087.001.40
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 08:2237.818336.15287.011.60
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 08:1737.826736.19147.052.00
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 07:0539.155328.28696.991.50
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 07:0039.154728.29147.011.70
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 06:4137.750036.05866.981.50
Saimbeyli (Adana)14 Şubat 2026 06:3837.820036.18396.992.00
Döşemealtı (Antalya)14 Şubat 2026 06:3737.052530.64067.812.40
Çemişgezek (Tunceli)14 Şubat 2026 06:2639.003938.83927.041.70
Toprakkale (Osmaniye)14 Şubat 2026 06:2237.028136.08727.371.80
Tavas (Denizli)14 Şubat 2026 05:2237.256129.09897.041.60
Simav (Kütahya)14 Şubat 2026 04:5939.235628.942210.761.90
Battalgazi (Malatya)14 Şubat 2026 04:5838.183938.49477.001.40
Beypazarı (Ankara)14 Şubat 2026 04:2740.153931.83817.001.60
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 04:1639.201428.20507.001.40
Bozkurt (Denizli)14 Şubat 2026 04:1437.872529.49537.091.40
İslahiye (Gaziantep)14 Şubat 2026 04:1237.136936.65197.001.20
Ege Denizi - [154.09 km] Datça (Muğla)14 Şubat 2026 04:0935.564226.45255.852.80
Aksu (Antalya)14 Şubat 2026 03:3336.873930.86947.051.80
Sındırgı (Balıkesir)14 Şubat 2026 03:1139.146728.26447.001.20
Ege Denizi - [09.05 km] Ayvacık (Çanakkale)14 Şubat 2026 03:0739.587826.04068.262.50
Merkez (Bolu)14 Şubat 2026 03:0340.817231.53817.001.30