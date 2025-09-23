Samsun'da 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'da "silahlı tehdit" suçundan aranması bulunan O.T.'nin (38) Esenevler Mahallesi’ndeki evinde olduğu tespit edildi.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı sivil ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Firari Hükümlü
- Samsun