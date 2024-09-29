Samsun'da 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun'da 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta 435 kilogram kaçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alının A.B. (40) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele ve Karayolları Trafik Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıda böyle yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...