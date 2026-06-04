Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti
04.06.2026 19:07
DHA
Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 732. Sokak’ta meydana geldi. 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, iddiaya göre annesi lavaboda olduğu sırada 5’inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.