Samsun'da 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinin Çatalçam Mahallesi Polis Okulu mevkisinde Mehmet Taş (41) eşi Elif Taş (40) ile kızları Zehra (11), Mevra (7) ve Meyra Taş (5) serinlemek için denize girdi.



Aile, rip akıntısına kapıldı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Baba Taş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.