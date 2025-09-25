Samsun’da 5 ton kaçak midye ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan ilk operasyonda, durdurulan bir kamyonette 180 çuval içinde 2 ton 200 kilo midye bulundu.

Bugün yapılan ikinci operasyonda da bir başka kamyonette 200 çuvalda 2 ton 800 kilo midye ele geçirildi.

Yakalanan midyeler, doğal dengenin korunması amacıyla yeniden denize bırakıldı. Operasyonlarda Su Ürünleri Kanunu kapsamında 75 bin 540 TL, trafik ekiplerince fazla tonaj ve diğer ihlallerden 113 bin 463 TL olmak üzere toplam 189 bin 3 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan midyelerin piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu öğrenildi.