Samsun'da 504 adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından Ö.F.İ.'nin (24) ikametinde yapılan aramada, 504 adet sentetik ecza, 0,31 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.F.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.