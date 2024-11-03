Samsun'da 504 adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'da polis tarafından 504 adet sentetik ecza ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 504 adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı

Olay, ’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından Ö.F.İ.'nin (24) ikametinde yapılan aramada, 504 adet sentetik ecza, 0,31 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.F.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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