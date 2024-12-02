Samsun'da 575 gram bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 575 gram bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 575 gram bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddeyle mücadele kapsamında Canik ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında M.K. (22) ve A.D. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 575 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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