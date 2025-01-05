Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (23) ve C.V'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda, 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. ​​​​

