Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (23) ve C.V'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. ​​​​

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