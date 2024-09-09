Samsun'da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo esrar ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

'un Terme ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, U.C. isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şüphelinin evine ve bahçesine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 8 kilogram esrar maddesi ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili U.C. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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