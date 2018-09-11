Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yurt içindeki anıtsal nitelikte olan ağaçlar tespit edilerek koruma altına alınmaya devam ediliyor.



Bu kapsamda geçmişle bugün ve gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip, fiziksel özellikleriyle türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşan, kültürel olarak özel bir yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi, bakımının yapılması çalışmaları, Bakanlık tarafından yürütülüyor.



Söz konusu standartta anıt ağaçlar, ilgili yönetmelik kapsamında "kültürel" ve "boyutsal" olmak üzere iki kategoride kayıt altına alınıyor.



"ANIT AĞAÇ" OLMAK İÇİN BAZI DEĞERLERE SAHİP OLMAK GEREKİYOR



"Kültürel Anıt Ağaçlar" için tarihi açıdan "tarihi bir olaya veya şahsiyete tanıklık etmesi", mistik açıdan "dini bir inanışla yöre halkınca yüceltilmiş olması", folklorik olarak ise "halkın gelenek ve göreneklerine, yörede gerçekleşen üzücü veya sevindirici olaya tanıklık etmesi" gibi özellikler aranıyor. Bu değerlerden herhangi birisine sahip olan ağaçlar, "anıt ağaç" olarak tespit ediliyor.



"Boyutsal Anıt Ağaçlar"ın tespitinde de "yaş, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu" gibi ağacı, kendi türünün standartları üzerinde boyutsal konuma taşıyan kriterler değerlendiriliyor.



Standart koşulları sağlayan ağaçların anıt ağaç olarak tescil edilmesi çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bu kapsamda Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunan ve 900 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacını (Platanus orientalis) anıt ağaç olarak tescil etti.



Ankara'nın Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi'nde yer alan ve anıt ağaç özelliklerine sahip olduğu belirlenen karadut (Morus nigra) da kayıt altına alındı. Böylece, tescil edilen ve boyutsal, kültürel özellikleriyle hayranlık uyandıracak nitelikteki ağaçlar korunacak.

