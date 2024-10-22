Samsun'da acı olay! Nefes borusuna fıstık kaçan çocuk kurtarılamadı

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin boğazındaki fıstık, Heimlich manevrasıyla çıkartıldı.

Nefessiz kaldığı için entübe edilen D.K. acilen ameliyata alındı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.