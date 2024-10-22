Samsun'da acı olay! Nefes borusuna fıstık kaçan çocuk kurtarılamadı

Samsun'un İlkadım ilçesinde soluk borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'da acı olay! Nefes borusuna fıstık kaçan çocuk kurtarılamadı

Kazımkarabekir Mahallesi'nde 2 yaşındaki D.K'nin evde soluk borusuna fıstık kaçtı.

D.K'nin nefes alamadığını fark eden ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Samsun'da acı olay! Nefes borusuna fıstık kaçan çocuk kurtarılamadı - 1

Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin boğazındaki fıstık, Heimlich manevrasıyla çıkartıldı.

Nefessiz kaldığı için entübe edilen D.K. acilen ameliyata alındı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yenidoğan çetesi güveni zedeledi: Uzmanlardan ailelere çağrı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...