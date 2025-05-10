Samsun'da ağa takılan balıklar kurtarıldı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bafra İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sırasında Bafra ilçesi Altınkaya Barajı'nda bin 500 metre uzunluğundaki ağın içerisinde yaklaşık 350 kilo sazan, 50 kilo yayın ve 60 adet ak balık olduğunu gördü.



Ağın olduğu bölgeye açılan ekipler, ağa takılan balıkları doğal yaşama geri bıraktı.

