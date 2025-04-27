Samsun'da akaryakıt istasyonunun üstüne kaya düştü

Heyelan, Canik ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. Olayda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.



Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor.