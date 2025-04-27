Samsun'da akaryakıt istasyonunun üstüne kaya düştü
Samsun'da meydana gelen heyelanda bir akaryakıt istasyonunun üzerine kaya düştü. Faciada, 1 kişi yaralanırken toprak altında kalanların olduğu bildirildi.
Heyelan, Canik ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. Olayda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor.
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