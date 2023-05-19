Samsun'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 1'i çocuk 4 ölü, 2 yaralı

Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Kazada yaralanan Selahattin Ocak, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Söğütlü Mahallesi'nden, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden dayım İbrahim Çubuk'a bir fabrikada iş bulup ev kiraladık. Dayım, eşi, kızları ve annem ile birlikte Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine gidip burada dayımın evinin eşyalarını kamyona yükleyip Adapazarı'na dönecektik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ, 213 PROMİL ALKOLLÜ



Kazaya sebep olan Okan Uludoğan'ın otomobilde bulunan iki köpeğinden birinin de kaza sonrası telef olduğu öğrenildi. Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.