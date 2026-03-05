Samsun'da altı araç birbirine girdi, biri alev aldı. Yaralılar var
05.03.2026 16:45
Kazanın etkisiyle bir araçta başlayan yangın, diğer iki araca da sıçradı
Samsun'da altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre üç kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde altı aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Yeni Samsun Caddesi'nde yaşandı.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, iki araca daha sıçradı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÜÇ YARALI VAR
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre üç kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise üç araç kullanılamaz hale geldi.