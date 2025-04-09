Samsun'da anne vahşeti: Öğretmen kızını boynunu kırıp öldürdü, intihar süsü verdi

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki evde iddiaya göre, saat 03.30 sıralarında Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında tartışma çıktı.

Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın'ın boğazı sıkılıp boynu kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiği tespit edildi.

Günaydın'ın naaşı, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

CANİ ANNE GÖZALTINDA



Sultan Günaydın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cani anne ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını iddia etti.



İNTİHAR SÜSÜ İTİRAFI



Sultan Günaydın'ın, kızının öldüğünü anlayınca olayı intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği de öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞEHİT KARDEŞİYDİ

Asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın'ın şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda Rehber Öğretmen olarak göreve başladığı öğrenildi.