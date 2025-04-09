Samsun'da anne vahşeti: Öğretmen kızını boynunu kırıp öldürdü, intihar süsü verdi
Samsun'da bir anne, kızını vahşice katletti. Sultan Günaydın isimli kadın, tartıştığı öğretmen kızı Tuba Bahar'ı boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Kızının bileğini keserek olayı intihar gibi göstermeye çalışan anne gözaltına alındı.
Samsun'dan kan donduran bir cinayet haberi geldi.
Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki evde iddiaya göre, saat 03.30 sıralarında Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Bahar Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında tartışma çıktı.
BANYODA BOĞUŞTULAR
Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı.
KIZININ BOYNUNU KIRDI, BİLEĞİNİ KESİP "İNTİHAR ETTİ" DEDİ
Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın'ın boğazı sıkılıp boynu kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiği tespit edildi.
Günaydın'ın naaşı, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
CANİ ANNE GÖZALTINDA
Sultan Günaydın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cani anne ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını iddia etti.
İNTİHAR SÜSÜ İTİRAFI
Sultan Günaydın'ın, kızının öldüğünü anlayınca olayı intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği de öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞEHİT KARDEŞİYDİ
Asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın'ın şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda Rehber Öğretmen olarak göreve başladığı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Samsun Atakum
- Cinayet
- Anne