Samsun'da annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Samsun'da boşanma aşamasındaki çift, tartışmaya başladı. Bu esnada annesine zarar vereceğini düşünen 19 yaşındaki genç, babasını bıçakla yaraladı.

Haberler - İHA 23.05.2022 - 09:36

Samsun'da annesiyle tartışan babasını bıçakladı

'da üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasına bıçakla saldırdı.

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı.

Tartışma esnasında annesine zarar vereceğini düşünen oğlu tarafından bıçaklandı.  Tartışma esnasında annesine zarar vereceğini düşünen oğlu tarafından bıçaklandı. 

Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti. O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı.

Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı.

İki yerinden bıçaklanan O.Y. hastanede tedavi altına alındı.  İki yerinden bıçaklanan O.Y. hastanede tedavi altına alındı. 

Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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