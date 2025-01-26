Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da polis tarafında yapılan takip ve çalışma sonucu bir hafif ticari araçta yapılan aramada koliler içinde 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Operasyonda, Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) olmak üzere 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 184 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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