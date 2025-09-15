Samsun'da arazi yangını evleri tehdit etti
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan arazi yangını evleri tehdit etti.
Samsun'un Havza ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi.
EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiye tarafından çevre evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekibi yanan yaklaşık bir dekarlık alanda soğutma çalışması yaptı.
