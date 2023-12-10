Samsun'da arkadaşını sırtından bıçaklayan şahıs yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saat 07.45 sıralarında E.S., H.Ç.'yi telefonla arayıp konuşmak için çağırdı. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.



E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.En sonunda bıçağı H.Ç.'nin sırtına saplayan E.S., olay yerinden kaçtı.

Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.



Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.S.'yi yaptıkları takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Birbirini tanıyan iki şahsın ailece görüştükleri ve aralarında son zamanlarda sorunlar yaşandığı, görüşmelerinde çıkan kavgada birbirlerini darp ettikleri, sonrasında da bıçaklama olayının yaşandığı öğrenildi.



Yakalanan E.S.'nin kavga esnasında omzunda kırık oluştuğu ve yakalandıktan sonra polis tarafından hastaneye götürülüp tıbbı müdahalesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.