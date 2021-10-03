Samsun'da ateş açılan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da park halindeki aracın içinde oturan gençlere ateş açıldı. Saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA 03.10.2021 - 07:13

Samsun'da ateş açılan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasiismail Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 

4 arkadaş park ettikleri aracın içinde otururken kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K.(19) ve Batuhan E. yaralanırken, Raif Y. ise olayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Hakan Ateş, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Silahlı saldırıda araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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