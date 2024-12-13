Samsun'da ava çıkan adamın cansız bedeni bulundu

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocamanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde avlanmak üzere ormanlık alana giden Ahmet Aslan'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gece saatlerine kadar haber alınamayan Ahmet Aslan için bölgeye jandarma, AFAD ve Terme Kurtarma Ekibi Derneği ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 30 kişilik ekip, engebeli arazide havadan ve karadan iz takibine başladı.

Ekipler, evinin yaklaşık 300 metre uzağında dere yatağı bölgesinde Ahmet Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre Aslan'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Aslan'ın naaşı otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.