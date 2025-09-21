Samsun’da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Atakum ilçesinde yapılan bisiklet turu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde başladı.

Yaklaşık 500 bisikletlinin katıldığı tur, bisiklet yolu üzerinden Çobanlı İskelesi’ne varılması ile son buldu. Tura katılanalar burada hazırlanan spor alanlarında pickleball, basketbol, futbol etkinliklerine katıldı.

Etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Mermutlu, "Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl dünyanın birçok şehrinde eş zamanlı şekilde etkinliklerle geçirilen bir hafta. Bununla ilgili Samsunumuzda gerek genç ve dinamik nüfusu gerek Büyükşehir Belediyemizin hareketliliği özendirici ve sürdürülebilir ulaşımlarla ilgili yatırımları noktasında baktığımızda bu konuları üst düzeyde ele alması gereken şehirlerden bir tanesi. Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyu şehrimizde yaşıyoruz." dedi.

Etkinliklerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.