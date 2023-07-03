Samsun'da babasını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde, Gökçeboğaz Mahallesi'nde, 23 yaşındaki D.A, babası Yaşar A. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle dün gece saatlerinde tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası D.A, babasına önce evin avlusunda, daha sonra da yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ana yolda ateş etti.



Saldırıyı engellemeye çalışan babaanne Safinaz D'yi (68) de pompalı tüfeğin dipçiği ile başına vurarak yaralayan D.A, babasının bulunduğu evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba Yaşar A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babaanne Safinaz D. ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.



Baba Yaşar A'nın cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, babaannenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirledi ve aracın gidiş güzergahında tedbir aldı.



Jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra şüphelinin bulunduğu aracı Etyemez Mahallesi mevkisinde durdurdu. Zanlı gözaltına alınırken, araçta saldırıda kullanılan tüfek ele geçirildi.



Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

