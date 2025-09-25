Samsun'da balkondan düşen adamdan acı haber

Samsun'da balkondan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin birinci katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen Naim Yalçıntaş (58) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçıntaş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Naim Yalçıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.