Samsun'da binlerce dolu makaron ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Adreste yapılan aramada 19 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.