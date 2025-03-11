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Samsun'da binlerce makaron ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 250 bin makaron ele geçrildi. Araç sürücüsü şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da binlerce makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine merkez İlkadım ilçesinde takip edilen bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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