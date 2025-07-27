Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu

’un Atakum ilçesi Demizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde, serinlemek için denize giren Muhammed A.(23) tehlikesi geçirdi.

Denizden çıkartılan genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammed A."nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme bulundu.

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