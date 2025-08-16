Samsun'da çalılık alanda yangın paniği

Samsun’un Atakum ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

, Sarıışık Mahallesi -Ankara yolu kenarında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen alevlere vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. ekipleri olay yerine gelmeden yangın kontrol altına alınarak, ormana sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

