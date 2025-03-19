Samsun'da çay ocağında uyuşturucu satışı

Samsun'un Canik ilçesinde çay ocağında 8 bin 456 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.T. (41) ve H.G'nin (24) yeni açtıkları çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Canik ilçesindeki çay ocağına düzenlenen operasyonda, valiz içinde 8 bin 456 sentetik ecza hap ve pompalı tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.