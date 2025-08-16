Samsun'da CHP delege seçiminde kavga

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen delege seçiminde kavga çıktı. Bölgeye gelen polis ekipleri, kavgayı önleyip kontrol altına aldı.

Samsun'da CHP delege seçiminde kavga

Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Seçimin düzenlendiği yerin dışında meydana gelen kavgada taraflar, birbirine yumrukla saldırdı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgayı önleyip kontrol altına aldı.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...