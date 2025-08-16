Samsun'da CHP delege seçiminde kavga

CHP Samsun Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Seçimin düzenlendiği yerin dışında meydana gelen kavgada taraflar, birbirine yumrukla saldırdı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgayı önleyip kontrol altına aldı.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.