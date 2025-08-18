Samsun'da CHP delege seçiminde kavga: İki kişi tutuklandı
Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin dövülmesiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.
Samsun CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada dövülen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.
Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
