Samsun'da CHP delege seçiminde kavga: İki kişi tutuklandı

Samsun CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada dövülen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.