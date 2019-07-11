Samsun’da 15 yaşındaki A.A, teyzesine ait otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıktı.
Otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Bafra istikametine seyir halindeyken kumsala yuvarlandı. Kazada otomobildeki 6 çocuk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 3 çocuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan diğer 3 çocuk ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılardan Ömer Tuğrul Çakar (15) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı 2 çocuğun bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.
Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 2'si ağır 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun'da teyzesinin otomobilini alarak arkadaşlarıyla geçzmeye çıkan 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2'si ağır 5 çocuk yaralandı.
Samsun’da 15 yaşındaki A.A, teyzesine ait otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıktı.