Samsun'da çok sayıda sahte markalı ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliler O.C. (32) ve A.F.Y'nin (42) iş yerlerinde "marka ve patent kanununa muhalefet" suçuna dair ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.



Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait 1490 tişört, 40 eşofman takımı, 379 pantolon, 24 üst eşofman, 569 gömlek, 80 boxer, 23 mevsimlik mont, 51 şort, 11 çorap, 4 parfüm ve 4 mont ele geçirdi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.