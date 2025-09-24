Samsun'da çöp kamyonu dehşeti: 1 ölü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 65 yaşındaki Hava Karabaş yaşamını yitirdi.
Samsun'da çöp kamyonunun çarptığı bir kadın öldü.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Hasbahçe Sokak’ta meydana geldi.
181’inci Sokak'a dönüş yapan Aydın T. (50) yönetimindeki çöp kamyonu, yolda yürüyen Hava Karabaş'a (65) çarptı. Karabaş, 6 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon şoförü Aydın T. gözaltına alınırken, Karabaş’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Kamyon
- Samsun Çarşamba
- Ölüm