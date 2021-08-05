Samsun'da corona virüs aşısı olmayan balıkçılara av yasağı

Denizlerde 15 Nisan'da sona eren balık avı sezonu, 1 Eylül’de yeniden başlayacak. 'Vira bismillah' diyecek olan balıkçılar, av sezonu için hazırlıklara başladı.



Karadeniz’de av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını imece usulü onarıyor. Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği ise corona virüs aşısı olmayan balıkçıların denize açılmasını yasakladı.

''AŞI OLMAYANI LİMANA DAHİ ALMAYACAĞIZ''



Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl aşısız balıkçıların tekneye alınmayacağını açıkladı.

Malkoç, corona virüse karşı sıkı tedbirler aldıklarını ve aşı yaptırmayan balıkçıların denize açılamayacağını hatta limana dahi alınmayacağını söyledi.

Bu konuda kararlı olduklarını belirten Atıf Malkoç, ''Ayın 1'inden sonra denetimler daha sıkı olacak. Bütün limanlarda bize bağlı olan kooperatifler birlikleri de aynı kararı uygulayacak” diye konuştu.