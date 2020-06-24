Samsun'da DAEŞ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.



Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.