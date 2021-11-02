Samsun'da DAEŞ operasyonu: 8 zanlı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 8 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 09:03

Samsun'da DAEŞ operasyonu: 8 zanlı yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DAEŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 8 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

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