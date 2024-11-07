Samsun'da DAEŞ operasyonu: Bir şüpheli gözaltında

Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da DAEŞ operasyonu: Bir şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü 'e yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu B.J.J.J. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliye ait dijital materyale de el konuldu.

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