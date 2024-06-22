Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi mevkisindeki plajdan serinlemek için denize giren Enes A. (18), bir anda suda kayboldu.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.



Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan Enes A, ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.



Atakent Mahallesi mevkisinde ise Yavuz Selim B. serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.



Cankurtaranlarca sudan çıkarılan Yavuz Selim B, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.



Enes A. ve Yavuz Selim B'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.