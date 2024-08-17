Samsun'da denizde kaybolan kadından acı haber

Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan kadının cesedi bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Çatalçam Plajı'nda 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nu arama çalışmasını sürdürdü.



Ekipler, dron ile havadan yaptıkları aramada kayaların arasına sıkışmış bir ceset gördü. Kurbağa adamlar tarafından ceset bulunduğu yerden çıkartılarak sahile taşındı.



Yapılan incelemede cesedin Zeynep Arslanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.



Arslanoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.