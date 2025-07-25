Samsun'da denizde kaybolan Samet'ten acı haber

Samsun'un İlkadım ilçesi Fener mevkisindeki dolgu alanından dün denize girdikten sonra haber alınamayan Samet Gebesoy'u (36) arama çalışmaları sonucu, kıyıdan 30 metre açıkta cesedi bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Gebesoy'un cesedini sudan çıkardı.



Ceset, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.



Fener mevkisindeki dolgu alanından dün akşam girdiği denizde kaybolan Samet Gebesoy'un bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile sağlık ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Kıyıda, Samet'e ait eşyalar ile motosiklet bulunmuştu.

