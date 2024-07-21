Samsun’da denize giren 2 arkadaştan 1’i boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde, denize giren iki arkadaştan biri boğuldu; diğeri ise hastanede tedavi altında alındı.

Samsun’da denize giren 2 arkadaştan 1’i boğuldu

’un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde, Murat Gül (43) ve Dursun Arslan (26) serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra iki arkadaştan Murat Gül tehlikesi geçirdi.

Dursun Arslan arkadaşını suyun üstünde tutmak için çaba harcadı. Bir süre sonra iki arkadaşı suda çırpınırken gören vatandaşlar, Gül ve Arslan'ın kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül ve Arslan’a hemen müdahale etti. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Murat Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Bilinci açık olan Dursun Arslan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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