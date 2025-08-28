Samsun'da denize giren iki genç boğuldu

Yozgat'tan Samsun'a gelen dört arkadaştan ikisi Çobanlı İskelesi'nin yakınlarında sabah erken saatlerde denize girdi.



Kıyıda bekleyen iki kişi, arkadaşları Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin'in (18) suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlardan ve polisten yardım istedi.



Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler tarafından sudan çıkarılan iki genç, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.