Samsun'da dereye giren kişi boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dereye giren kişi boğuldu.

Samsun'da dereye giren kişi boğuldu

Abdal Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü Costal Sahili mevkisinde suya giren İlker Konaçoğlu (29) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Konaçoğlu'na 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Konaçoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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